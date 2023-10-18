Число жертв ракетного удара по больнице в секторе Газа превысило 800
Al Arabiya: Число жертв ракетного удара по больнице в Газе увеличилось до 800
Последствия ракетного удара по госпиталю в Газе, в ходе которого погибло не менее 800 человек. Обложка © / X / Syed Aamin Ahmad
Количество жертв ракетного удара по общественной больнице в секторе Газа превысило 800 человек. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения палестинского анклава.
По его словам, все погибшие при ударе по госпиталю были гражданскими лицами. Также представитель ведомства заявил, что за весь период конфликта между палестинской и израильской сторонами эта больница не была атакована ни разу.
Об ударе по госпиталю стало известно вечером 17 октября. В Минздраве анклава изначально сообщили, что не менее 500 человек погибло при ракетной атаке Израиля по медицинскому учреждению в Газе. Многие люди остаются под обломками. Израиль инициировал проверку по данному факту и заявил, что по больнице могла попасть ракета ХАМАС.