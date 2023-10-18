Число жертв ракетного удара по больнице в секторе Газа превысило 800

Количество жертв ракетного удара по общественной больнице в секторе Газа превысило 800 человек. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения палестинского анклава.

По его словам, все погибшие при ударе по госпиталю были гражданскими лицами. Также представитель ведомства заявил, что за весь период конфликта между палестинской и израильской сторонами эта больница не была атакована ни разу.