В ряде стран вспыхнули массовые беспорядки после удара по госпиталю в Газе
В ряде стран вспыхнули массовые беспорядки на фоне ракетного удара по госпиталю в Газе, в ходе которого погибло не менее 500 человек. Кадры акций протеста появились в социальных сетях.
Массовые беспорядки в арабских странах после удара по больнице в Газе. Видео © X / I.E.N / WBC Defenders on X / shahinur
В частности, акции развернулись у Посольства Израиля в Анкаре и Стамбуле, где протестующие жгут флаги Израиля и выкрикивают лозунги. Также сообщается о нападении на израильское посольство в Аммане — столице Иордании. Там участники беспорядков попытались поджечь здание диппредставительства в ответ на удар по больнице в Газе. Не менее суровые протесты произошли и в центре Рамаллы — столице Палестины на Западном берегу.
На месте столкновений работают полицейские, в некоторых городах для разгона митингующих они применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Информации о задержаниях не приводится.
Об ударе по госпиталю стало известно сегодня вечером. В Минздраве анклава утверждают, что не менее 500 человек погибло при ракетной атаке Израиля по медицинскому учреждению в Газе. Многие люди остаются под обломками. Израиль инициировал проверку по данному факту и заявил, что по больнице могла попасть ракета ХАМАС.
X / I.E.N