В ряде стран вспыхнули массовые беспорядки после удара по госпиталю в Газе

В ряде стран вспыхнули массовые беспорядки на фоне ракетного удара по госпиталю в Газе, в ходе которого погибло не менее 500 человек. Кадры акций протеста появились в социальных сетях.

В частности, акции развернулись у Посольства Израиля в Анкаре и Стамбуле, где протестующие жгут флаги Израиля и выкрикивают лозунги. Также сообщается о нападении на израильское посольство в Аммане — столице Иордании. Там участники беспорядков попытались поджечь здание диппредставительства в ответ на удар по больнице в Газе. Не менее суровые протесты произошли и в центре Рамаллы — столице Палестины на Западном берегу.