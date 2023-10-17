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17 октября, 19:09

Израиль считает, что в больницу в Газе могла попасть ракета ХАМАС

i24: Армия обороны Израиля допускает попадание ракеты ХАМАС по госпиталю в Газе

После сообщений о попадании ракеты по госпиталю в Палестине Армия обороны Израиля инициировала проверку. По данным израильского телеканала i24, ЦАХАЛ связывает это происшествие с неудачным запуском ракеты ХАМАС.

"ЦАХАЛ расследует происшествие. Взрыв мог произойти в результате неудачного запуска ракеты ХАМАС", — сказано в сообщении.

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Об ударе по госпиталю стало известно сегодня вечером. В Минздраве анклава утверждают, что не менее 500 человек погибло при ракетной атаке Израиля по медицинскому учреждению в Газе. Многие люди остаются под обломками.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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