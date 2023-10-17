Израиль считает, что в больницу в Газе могла попасть ракета ХАМАС

После сообщений о попадании ракеты по госпиталю в Палестине Армия обороны Израиля инициировала проверку. По данным израильского телеканала i24, ЦАХАЛ связывает это происшествие с неудачным запуском ракеты ХАМАС.

Об ударе по госпиталю стало известно сегодня вечером. В Минздраве анклава утверждают, что не менее 500 человек погибло при ракетной атаке Израиля по медицинскому учреждению в Газе. Многие люди остаются под обломками.