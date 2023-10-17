"Хочу увидеть папу и маму": ХАМАС впервые опубликовало видео с израильской заложницей
ХАМАС показало видео с девушкой, похищенной на музыкальном фестивале в Израиле
Гражданка Израиля и Франции Миа Шаим, которую похитили радикалы из движения ХАМАС. Обложка © X / albafella1
Радикальное движение ХАМАС впервые опубликовало видео с одной из заложниц, которую похитили на израильском фестивале электронной музыки на юге страны. Девушку зовут Миа Шаим, ей 21 год. Она является гражданкой Израиля и Франции.
Гражданка Израиля и Франции Миа Шаим, похищенная ХАМАС. Видео © X / albafella1
Заложница сама выступила с обращением. По словам девушки, она из Шохама. Она отметила, что на фестивале в Сдероте 7 октября она получила тяжёлую травму руки. Представители ХАМАС отвезли её в сектор Газа. Участники движения утверждают, что находятся на связи с семьёй Мии и используют средства для возвращения пленников.
"Там [в Газе] мне сделали трёхчасовую операцию, обо мне позаботились, предложили лекарства. Всё в порядке, я просто прошу их вернуть меня домой, я хочу увидеть моего папу, маму и моих братьев и сестёр", — сказала девушка.
Напомним, во время атаки на Израиль 7 октября бойцы ХАМАС напали на фестиваль электронной музыки Nature Party. Они похитили около 40 человек. На месте проведения фестиваля обнаружено по меньшей мере 260 тел участников. Известно, что в Израиле пропал 27-летний россиянин, работавший на фестивале Nature Party. Среди жертв ХАМАС на фестивале есть и россияне. Среди них — уроженец Челябинской области Давид Лысцов, работавший в службе безопасности на злополучном фестивале Nature Party.
Напомним, радикальная группировка ХАМАС 7 октября нанесла ракетные удары по Израилю, её участники вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Счёт жертвам с обеих сторон уже идёт на тысячи. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил президенту России Владимиру Путину о намерении страны добиться полного уничтожения военного и административного потенциала ХАМАС.