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17 октября, 08:44

"Хочу увидеть папу и маму": ХАМАС впервые опубликовало видео с израильской заложницей

ХАМАС показало видео с девушкой, похищенной на музыкальном фестивале в Израиле

<p>Гражданка Израиля и Франции Миа Шаим, которую похитили радикалы из движения ХАМАС. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/albafella1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">albafella1</a></p>

Гражданка Израиля и Франции Миа Шаим, которую похитили радикалы из движения ХАМАС. Обложка © X / albafella1

Радикальное движение ХАМАС впервые опубликовало видео с одной из заложниц, которую похитили на израильском фестивале электронной музыки на юге страны. Девушку зовут Миа Шаим, ей 21 год. Она является гражданкой Израиля и Франции.

Гражданка Израиля и Франции Миа Шаим, похищенная ХАМАС. Видео © X / albafella1

Заложница сама выступила с обращением. По словам девушки, она из Шохама. Она отметила, что на фестивале в Сдероте 7 октября она получила тяжёлую травму руки. Представители ХАМАС отвезли её в сектор Газа. Участники движения утверждают, что находятся на связи с семьёй Мии и используют средства для возвращения пленников.

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"Там [в Газе] мне сделали трёхчасовую операцию, обо мне позаботились, предложили лекарства. Всё в порядке, я просто прошу их вернуть меня домой, я хочу увидеть моего папу, маму и моих братьев и сестёр", — сказала девушка.

Напомним, во время атаки на Израиль 7 октября бойцы ХАМАС напали на фестиваль электронной музыки Nature Party. Они похитили около 40 человек. На месте проведения фестиваля обнаружено по меньшей мере 260 тел участников. Известно, что в Израиле пропал 27-летний россиянин, работавший на фестивале Nature Party. Среди жертв ХАМАС на фестивале есть и россияне. Среди них — уроженец Челябинской области Давид Лысцов, работавший в службе безопасности на злополучном фестивале Nature Party.

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Напомним, радикальная группировка ХАМАС 7 октября нанесла ракетные удары по Израилю, её участники вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Счёт жертвам с обеих сторон уже идёт на тысячи. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил президенту России Владимиру Путину о намерении страны добиться полного уничтожения военного и административного потенциала ХАМАС.

Илья Суриков
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