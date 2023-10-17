"Хочу увидеть папу и маму": ХАМАС впервые опубликовало видео с израильской заложницей

Радикальное движение ХАМАС впервые опубликовало видео с одной из заложниц, которую похитили на израильском фестивале электронной музыки на юге страны. Девушку зовут Миа Шаим, ей 21 год. Она является гражданкой Израиля и Франции.

Гражданка Израиля и Франции Миа Шаим, похищенная ХАМАС. Видео © X / albafella1

Заложница сама выступила с обращением. По словам девушки, она из Шохама. Она отметила, что на фестивале в Сдероте 7 октября она получила тяжёлую травму руки. Представители ХАМАС отвезли её в сектор Газа. Участники движения утверждают, что находятся на связи с семьёй Мии и используют средства для возвращения пленников.