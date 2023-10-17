Попала в плен к ХАМАС: Стала известна личность россиянки, погибшей при атаке на Израиль

Стало известно ещё об одной россиянке — жертве боевиков ХАМАС, погибшей на юге Израиля. Как передаёт телеграм-канал Babr Mash, ею оказалась уроженка Иркутской области, которая подрабатывала на израильском фестивале электронной музыки.

По данным канала, Виктория после окончания школы перебралась вместе со своей семьёй в Израиль, где служила в армии. В начале месяца она вместе с парнем решила подработать на музыкальном фестивале, на который 7 октября было совершено нападение палестинской группировки ХАМАС.

Молодым людям после атаки удалось спрятаться в заброшенном здании. Укрывшись, девушка сделала фото обстановки и отправила его друзьям. Это сообщение стало последним, которое близкие Виктории получили от неё: сразу же после этого людей нашли боевики и взяли в плен.