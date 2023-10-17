Попала в плен к ХАМАС: Стала известна личность россиянки, погибшей при атаке на Израиль
Mash: ХАМАС захватило в плен и убило иркутянку, работавшую на фестивале в Израиле
Фото из здания, в котором жительница Иркутска пряталась от боевиков ХАМАС. Его она отправила друзьям перед гибелью. Обложка © t.me / Babr Mash
Стало известно ещё об одной россиянке — жертве боевиков ХАМАС, погибшей на юге Израиля. Как передаёт телеграм-канал Babr Mash, ею оказалась уроженка Иркутской области, которая подрабатывала на израильском фестивале электронной музыки.
По данным канала, Виктория после окончания школы перебралась вместе со своей семьёй в Израиль, где служила в армии. В начале месяца она вместе с парнем решила подработать на музыкальном фестивале, на который 7 октября было совершено нападение палестинской группировки ХАМАС.
Молодым людям после атаки удалось спрятаться в заброшенном здании. Укрывшись, девушка сделала фото обстановки и отправила его друзьям. Это сообщение стало последним, которое близкие Виктории получили от неё: сразу же после этого людей нашли боевики и взяли в плен.
Некоторое время россиянка считалась пропавшей без вести, однако 12 октября её изуродованное тело обнаружили израильские солдаты. Канал уточнил, что опознать девушку и её парня смогли по татуировкам. Похороны уже состоялись.
Напомним, 7 октября со стороны сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего на территорию зашли бойцы ХАМАС. Первыми на их пути оказались участники фестиваля Nature Party. Радикалы похитили около 40 человек. Позже на месте было обнаружено по меньшей мере 260 убитых участников.