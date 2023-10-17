Нетаньяху заявил Путину о намерении Израиля уничтожить весь потенциал ХАМАС
В канцелярии главы Правительства Израиля Биньямина Нетаньяху раскрыли подробности его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Сообщается, что израильский премьер заявил российскому лидеру о намерении страны добиться полного уничтожения военного и административного потенциала ХАМАС.
"Премьер-министр разъяснил, что Израиль, подвергшись нападению гнусных и жестоких убийц, вступил в войну, полный решимости и единения, и не остановится, пока не уничтожит военный и административный потенциал ХАМАС", — говорится в сообщении.
Вечером 16 октября пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию, сложившуюся после обострения палестино-израильского конфликта. Российский лидер подтвердил принципиальную готовность РФ и далее вести работу в интересах прекращения конфронтации и достижения мирного урегулирования методами дипломатии.
Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС нанесла ракетные удары по Израилю, её участники вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал наносить массированные авиаудары по сектору Газа и перешёл в состояние войны. Обе стороны несут серьёзные потери, счёт которых уже идёт на тысячи. Вчера армия Израиля заявила об уничтожении главы общей разведки ХАМАС в Хан-Юнисе.