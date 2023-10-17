Нетаньяху заявил Путину о намерении Израиля уничтожить весь потенциал ХАМАС

В канцелярии главы Правительства Израиля Биньямина Нетаньяху раскрыли подробности его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Сообщается, что израильский премьер заявил российскому лидеру о намерении страны добиться полного уничтожения военного и административного потенциала ХАМАС.

"Премьер-министр разъяснил, что Израиль, подвергшись нападению гнусных и жестоких убийц, вступил в войну, полный решимости и единения, и не остановится, пока не уничтожит военный и административный потенциал ХАМАС", — говорится в сообщении.