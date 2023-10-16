Нетаньяху заявил, что ХАМАС представляет собой "новую версию нацизма"
Палестинская группировка ХАМАС представляет собой "новую версию нацизма", заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Выступая на открытии зимней сессии Кнессета (парламент еврейского государства), он призвал мир к борьбе с радикальным движением.
"Многие люди в мире сейчас понимают, с чем столкнулся Израиль. Они понимают, что ХАМАС — это ИГИЛ*. Они понимают, что ХАМАС — это новая версия нацизма. И точно так же, как весь мир объединился, чтобы победить нацистов и ИГИЛ*, он должен объединиться, чтобы победить ХАМАС", — сказал израильский премьер.
Вместе с тем он подчеркнул, что израильские военные готовы к продолжительной войне до полной победы над противниками. А также предостерёг движение "Хезболла" от попыток угрожать Израилю на границе с Ливаном. Кроме того, он предупредил Иран о "жёстком ответе" в случае "любых атак" со стороны Тегерана.
Ранее президент Израиля Ицхак Герцог сравнил нападение ХАМАС с холокостом и призвал мировое сообщество осудить действия боевиков по аналогии с террористами ИГИЛ*. Израильский лидер считает, что данные группировки стали очень похожими.
Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС нанесла ракетные удары по Израилю, её участники вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Счёт жертв с обеих сторон уже идёт на тысячи. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что его страна уничтожит ХАМАС. Президент РФ Владимир Путин допустил, что Москва может помочь в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной. Он также добавил, что Россия не видит альтернатив урегулированию палестино-израильского конфликта путём переговоров.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.