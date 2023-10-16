Нетаньяху заявил, что ХАМАС представляет собой "новую версию нацизма"

Палестинская группировка ХАМАС представляет собой "новую версию нацизма", заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Выступая на открытии зимней сессии Кнессета (парламент еврейского государства), он призвал мир к борьбе с радикальным движением.

"Многие люди в мире сейчас понимают, с чем столкнулся Израиль. Они понимают, что ХАМАС — это ИГИЛ*. Они понимают, что ХАМАС — это новая версия нацизма. И точно так же, как весь мир объединился, чтобы победить нацистов и ИГИЛ*, он должен объединиться, чтобы победить ХАМАС", — сказал израильский премьер.

Вместе с тем он подчеркнул, что израильские военные готовы к продолжительной войне до полной победы над противниками. А также предостерёг движение "Хезболла" от попыток угрожать Израилю на границе с Ливаном. Кроме того, он предупредил Иран о "жёстком ответе" в случае "любых атак" со стороны Тегерана.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог сравнил нападение ХАМАС с холокостом и призвал мировое сообщество осудить действия боевиков по аналогии с террористами ИГИЛ*. Израильский лидер считает, что данные группировки стали очень похожими.