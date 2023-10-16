Армия Израиля заявила об уничтожении главы общей разведки ХАМАС в Хан-Юнисе
Армия обороны Израиля заявила об уничтожении при ударах по сектору Газа главы общей разведки движения ХАМАС в городе Хан-Юнис на территории анклава.
"Убийство главы общей разведки террористической организации ХАМАС в Хан-Юнисе", — так пресс-служба ЦАХАЛ подписала распространённое видео удара по одному из зданий в секторе Газа.
Как писал Лайф, обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 7 октября с ракетных ударов, которые по Израилю нанесла радикальная группировка ХАМАС. Участники движения вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на это израильская армия начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа и перешла в состояние войны. Обе стороны несут серьёзные потери, счёт которых уже идёт на тысячи. При этом в ЦАХАЛ ранее заявили, что с начала операции уничтожили уже шесть высокопоставленных членов ХАМАС.
ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK