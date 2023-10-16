"Ящик, забитый ненавистью": Журналист Медведев раскрыл суть конфликта на Ближнем Востоке
Журналист Медведев: Реакция Израиля на агрессию ХАМАС не удивительна
Реакция Израиля на агрессию со стороны радикалов из движения ХАМАС не является удивительной, поскольку история палестино-израильского конфликта — это "ящик, забитый ненавистью с обеих сторон". Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" рассказал журналист, бывший корреспондент ВГТРК в Палестине Андрей Медведев.
Журналист Андрей Медведев рассказал о реакции Израиля на агрессию со стороны ХАМАС. Видео © VK / "Дайте сказать!"
"То, что реакция именно такая, лично меня не удивляет, потому что она и пять лет назад была такая, и десять лет назад была такая. И действия ХАМАС тоже были точно такие же. Да, с меньшим количеством жертв. То есть есть некая история, некий контекст", — отметил он.
По мнению Медведева, народ Израиля не понял бы другую, мирную реакцию со стороны властей на захват заложников и убийство боевиками мирных жителей. По его словам, на любое жёсткое действие извне с израильской стороны всегда возникало не менее жёсткое противодействие. Журналист указал, что это перманентный конфликт, который длится уже много лет.
"Здесь, мне кажется, уже вот те самые шоры, когда нет возможности подумать, нет возможности отреагировать по-другому. Более того, нет восприятия мирных как мирных ни с одной стороны", — заключил эксперт.
Полный выпуск "Дайте сказать!" с Андреем Медведевым можно посмотреть во "ВКонтакте". На YouTube же без объяснения причин заблокировали аккаунт ток-шоу, в котором четыре девушки-ведущие обсуждали с экспертами важные события в России и мире.
Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября — радикальная группировка ХАМАС нанесла ракетные удары по Израилю, её участники вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильская армия в ответ на это начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Обе стороны несут серьёзные потери, счёт которых уже идёт на тысячи. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что его страна уничтожит ХАМАС. В Минобороны Израиля анонсировали проведение "смертоносной войны" в секторе Газа.
VK / "Дайте сказать!"