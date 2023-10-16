Армия Израиля заявила о ликвидации шести высокопоставленных членов ХАМАС
С начала израильской операции в секторе Газа были ликвидированы шесть высокопоставленных членов палестинского радикального движения ХАМАС. Такие данные привели в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Среди убитых членов ХАМАС — приближённые к лидеру движения в секторе Газа Яхье Синвару, а также ответственные за нападение на Израиль 7 октября. В их числе — куратор движения по внутренним связям Абу Маамар, министр экономики Джавад Шмала, командующий спецподразделением "Нухба" боевого крыла ХАМАС Али Качи, командир воздушного подразделения "Нухба" Мурад Абу Мурад.
Как писал Лайф, обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 7 октября с ракетных ударов, которые по Израилю нанесла радикальная группировка ХАМАС. Участники движения вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на это израильская армия начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Обе стороны несут серьёзные потери, счёт которых уже идёт на тысячи. Также ХАМАС удерживает в плену 155 гражданских заложников.
ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK