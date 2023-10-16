Армия Израиля заявила о ликвидации шести высокопоставленных членов ХАМАС

С начала израильской операции в секторе Газа были ликвидированы шесть высокопоставленных членов палестинского радикального движения ХАМАС. Такие данные привели в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Среди убитых членов ХАМАС — приближённые к лидеру движения в секторе Газа Яхье Синвару, а также ответственные за нападение на Израиль 7 октября. В их числе — куратор движения по внутренним связям Абу Маамар, министр экономики Джавад Шмала, командующий спецподразделением "Нухба" боевого крыла ХАМАС Али Качи, командир воздушного подразделения "Нухба" Мурад Абу Мурад.