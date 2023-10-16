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16 октября, 08:41

Армия Израиля заявила о ликвидации шести высокопоставленных членов ХАМАС

С начала израильской операции в секторе Газа были ликвидированы шесть высокопоставленных членов палестинского радикального движения ХАМАС. Такие данные привели в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Среди убитых членов ХАМАС — приближённые к лидеру движения в секторе Газа Яхье Синвару, а также ответственные за нападение на Израиль 7 октября. В их числе — куратор движения по внутренним связям Абу Маамар, министр экономики Джавад Шмала, командующий спецподразделением "Нухба" боевого крыла ХАМАС Али Качи, командир воздушного подразделения "Нухба" Мурад Абу Мурад.

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Как писал Лайф, обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 7 октября с ракетных ударов, которые по Израилю нанесла радикальная группировка ХАМАС. Участники движения вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на это израильская армия начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Обе стороны несут серьёзные потери, счёт которых уже идёт на тысячи. Также ХАМАС удерживает в плену 155 гражданских заложников.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Александра Вишнякова
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