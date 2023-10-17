Власти Израиля призвали сограждан срочно покинуть Турцию
Находящиеся на территории Турции израильтяне должны немедленно покинуть страну. Такое предупреждение вынес Совет национальной безопасности Израиля.
"В свете продолжающегося усиления террористических угроз в отношении израильтян за рубежом предупреждение о поездках в Турцию было повышено до самого высокого уровня — 4-го. Все израильтяне, находящиеся в Турции, должны уехать как можно скорее", — сказано в тексте распространённого заявления.
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Как сообщал Лайф, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. Затем в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. Количество погибших в результате боевых действий с обеих сторон уже идёт на тысячи.
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