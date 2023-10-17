Власти Израиля призвали сограждан срочно покинуть Турцию

"В свете продолжающегося усиления террористических угроз в отношении израильтян за рубежом предупреждение о поездках в Турцию было повышено до самого высокого уровня — 4-го. Все израильтяне, находящиеся в Турции, должны уехать как можно скорее", — сказано в тексте распространённого заявления.