Байден заявил, что удар по больнице в Газе нанёс не Израиль, а "другая команда"

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон поддерживает Тель-Авив в обострившемся конфликте с палестинцами, а удар по больнице в Газе был якобы нанесён не израильтянами, а какой-то "другой командой". Об этом американский лидер сообщил на конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Я здесь для того, чтобы мир знал, что США на стороне Израиля. Мы позаботимся о том, чтобы у вас было всё необходимое для защиты. Следует также помнить, что ХАМАС не представляет всех палестинцев. Я опечален и зол по поводу взрыва в больнице. Судя по тому, что я видел, нападение было совершено не Израилем, а другой командой", — сказал он.