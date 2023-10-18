Байден заявил, что удар по больнице в Газе нанёс не Израиль, а "другая команда"
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон поддерживает Тель-Авив в обострившемся конфликте с палестинцами, а удар по больнице в Газе был якобы нанесён не израильтянами, а какой-то "другой командой". Об этом американский лидер сообщил на конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Я здесь для того, чтобы мир знал, что США на стороне Израиля. Мы позаботимся о том, чтобы у вас было всё необходимое для защиты. Следует также помнить, что ХАМАС не представляет всех палестинцев. Я опечален и зол по поводу взрыва в больнице. Судя по тому, что я видел, нападение было совершено не Израилем, а другой командой", — сказал он.
Напомним, сегодня Байден прилетел в Тель-Авив. Его визит проходит на фоне вчерашнего удара по больнице в секторе Газа. По последним данным, число жертв уже перевалило за 800, все они были гражданскими лицами. В Палестине заявляют, что за этим стоит ЦАХАЛ, однако там свою причастность отрицают, возлагая ответственность на радикальную группировку "Исламский джихад"*. Израиль показал видео, которое якобы доказывает, что на территории больницы нет воронок от израильских авиаударов.
* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.
Getty Images / Joshua Lott