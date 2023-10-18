ЦАХАЛ возложила ответственность за удар по больнице в Газе на "Исламский джихад"
Израиль считает, что ответственность за ракетный удар по больнице в секторе Газа несёт палестинская радикальная группировка "Исламский джихад". Об этом заявила пресс-служба Армии обороны Израиля, заявление которой приводит издание Times of Israel.
"По данным разведки, полученным из нескольких источников, которыми мы располагаем, ответственность за ракетный обстрел госпиталя несёт "Исламский джихад", — заявили в ЦАХАЛ.
Напомним, что вечером 17 октября по больнице в Газе был нанесён ракетный удар, в результате которого погибли не менее 800 человек. Утверждалось, что больница была атакована израильской стороной, однако Тель-Авив причастность отрицает. Так, в Израиле инициировали проверку по данному факту и допустили, что снаряд мог принадлежать ХАМАС. О непричастности ЦАХАЛ к атаке заявил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
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