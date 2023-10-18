Израиль предъявил видеодоказательства непричастности к атаке на больницу в Газе

Израиль возлагает вину за удар по больнице в Газе на радикальную группировку "Исламский джихад — джамаат моджахедов"*, и в доказательство ЦАХАЛ представила видео, на котором якобы снята территория объекта до и после атаки. Кадры опубликованы в телеграм-канале израильской армии.

Кадры больницы в секторе Газа до и после атаки. Видео © t.me / Israel Defense Forces

"Прилагается видеозапись с системы Военно-воздушных сил Израиля, запечатлевшей территорию вокруг больницы до и после неудачного ракетного пуска, произведённого террористической организацией "Исламский джихад", — говорится в комментарии к видео.

ЦАХАЛ настаивает, что обвинения палестинской стороны, считающей атаку по госпиталю результатом прилёта израильских авиабомб, не имеют оснований. В ролике приводится пример воронок, которые должны образовываться после подобных атак с воздуха, однако их якобы нет.

Как подчеркнул официальный представитель Армии Израиля Даниэль Хагари в ходе брифинга для журналистов, ЦАХАЛ провела собственное всестороннее расследование и внимательно изучила видео. По его словам, ответственность за взрыв в палестинской больнице лежит на радикалах из "Исламского джихада".