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12 октября, 09:02

Главарь "Исламского джихада" убит с семьёй израильским снарядом в секторе Газа

Al Jazeera: Один из главарей "Исламского джихада" погиб под обстрелами Израиля

В секторе Газа под израильскими обстрелами погиб один из лидеров радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" Абдель Рахман Шехаб. Об этом заявил телеканал Al Jazeera, ссылаясь на само объединение.

Израиль нанёс удар по городу Джабалия, расположенному в северной части сектора Газа. Шехаб скончался вместе с членами своей семьи, утверждает телеканал. Детали и обстоятельства гибели не сообщаются.

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Напомним, 7 октября со стороны сектора Газа был нанесён массовый ракетный удар по территории Израиля, после чего ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Обе стороны несут серьёзные потери, страдают и мирные жители: как сообщили в Минздраве Палестины, число жертв ударов ЦАХАЛ достигло 1,2 тысячи человек, ещё 5,6 тысячи ранены. Также минувшей ночью ВВС Израиля нанесли удар по элитному подразделению палестинского движения ХАМАС — "Нохба" — в секторе Газа. Именно оно возглавило 7 октября атаку на страну.

Обложка ©

ТАСС / АР / Adel Hana

Татьяна Миссуми
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