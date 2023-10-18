Боррель: ЕС обязан осудить и атаки ХАМАС, и удары по мирному населению Газы

Евросоюз обязан не только обвинить ХАМАС в атаках на Израиль, но и осудить удары по мирному населению сектора Газа. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

"Израиль имеет право защищать себя. Но право защищать себя имеет границы, и в этом случае — это международное право и международное гуманитарное право. Мы осуждаем эти ужасные террористические атаки (на Израиль. — Прим. Лайфа), но я думаю, что мы должны также осудить атаки на мирное население в Газе", — пояснил он.