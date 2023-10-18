Боррель: ЕС обязан осудить и атаки ХАМАС, и удары по мирному населению Газы
Евросоюз обязан не только обвинить ХАМАС в атаках на Израиль, но и осудить удары по мирному населению сектора Газа. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
"Израиль имеет право защищать себя. Но право защищать себя имеет границы, и в этом случае — это международное право и международное гуманитарное право. Мы осуждаем эти ужасные террористические атаки (на Израиль. — Прим. Лайфа), но я думаю, что мы должны также осудить атаки на мирное население в Газе", — пояснил он.
Боррель уверен, что и сами палестинцы — это жертвы движения ХАМАС. Он призвал не ассоциировать радикалов со всем народом Палестины. По его убеждению, ЕС должен твёрдо осудить любые атаки на мирное население. В связи с этим политик напомнил об ударе по больнице Газы, не став называть, кто именно его совершил. Он добавил, что война должна вестись по международным правилам, а, например, отключение света и воды простым палестинцам со стороны Израиля не соответствует этим правилам.
Напомним, военное противостояние Израиля и ХАМАС началось 7 октября. Накануне по баптистской больнице в секторе Газа был нанесён ракетный удар, в результате которого, по последним данным, погибло не менее 800 человек. Стороны обвиняют друг друга в произошедшем. В арабских странах и Турции вспыхнули масштабные протесты из-за этой трагедии. Также отменён саммит в Иордании с президентом США Джо Байденом и арабскими лидерами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар по больнице в Газе актом расчеловечивания.
ТАСС / AP / Abed Khaled