Посол сообщил о "предупредительном" звонке Израиля в Газу, но потом передумал

"За час до взрыва" в больнице в секторе Газа, который произошёл в результате ракетного удара, персонал медучреждения получил предупредительный звонок от израильской стороны, заявил посол Палестины в Японии Валид Али Сиям. Его слова приводит агентство Reuters.

Он отметил, что количество жертв уже приближается к 500, однако допустил, что число погибших и раненых "ещё будет расти". При этом телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения палестинского анклава сообщил, что оно уже превысило цифру 800.

Вскоре Валид Али Сиям снова вышел к журналистам и отозвал своё заявление о предупредительном звонке.