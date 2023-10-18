Посол сообщил о "предупредительном" звонке Израиля в Газу, но потом передумал
Посол Палестины в Японии: Израиль звонил в Газу за час до удара по больнице
"За час до взрыва" в больнице в секторе Газа, который произошёл в результате ракетного удара, персонал медучреждения получил предупредительный звонок от израильской стороны, заявил посол Палестины в Японии Валид Али Сиям. Его слова приводит агентство Reuters.
Он отметил, что количество жертв уже приближается к 500, однако допустил, что число погибших и раненых "ещё будет расти". При этом телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения палестинского анклава сообщил, что оно уже превысило цифру 800.
Вскоре Валид Али Сиям снова вышел к журналистам и отозвал своё заявление о предупредительном звонке.
"Я отзываю своё предыдущее заявление", — сказал он.
Напомним, накануне по больнице "Аль-Ахли Аль-Маадани" в секторе Газа был нанесён ракетный удар. По одной из версий, атаку совершил Израиль, однако власти еврейского государства свою причастность отрицают. Как заявили в Армии обороны Израиля, ответственность за удар лежит на палестинской радикальной группировке "Исламский джихад". После происшествия сразу в нескольких странах вспыхнули массовые протесты, Россия и ОАЭ запросили срочное заседание СБ ООН, а генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. В МИД России назвали удар по больнице в Газе актом расчеловечивания.
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