Россия и ОАЭ запросили срочное заседание СБ ООН из-за удара по больнице в Газе
Полянский: РФ и ОАЭ запросили заседание СБ ООН из-за атаки на больницу в Газе
Россия совместно с Объединёнными Арабскими Эмиратами запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН после ракетного удара по общественной больнице "Аль-Ахли Аль-Маадани" в секторе Газа. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Россия и ОАЭ запросили на утро 18 октября срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе", — написал Полянский в телеграм-канале.
Напомним, что вечером 17 октября по больнице "Аль-Ахли Аль-Маадани" в Газе был нанесён ракетный удар, в результате которого погибли не менее 800 человек. Утверждалось, что больница была атакована израильской стороной, однако Тель-Авив причастность отрицает. Так, в Израиле инициировали проверку по данному факту и допустили, что снаряд мог принадлежать ХАМАС. О непричастности ЦАХАЛ к атаке заявил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
t.me / Постпредство России при ООН