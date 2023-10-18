Россия и ОАЭ запросили срочное заседание СБ ООН из-за удара по больнице в Газе

Россия совместно с Объединёнными Арабскими Эмиратами запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН после ракетного удара по общественной больнице "Аль-Ахли Аль-Маадани" в секторе Газа. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.