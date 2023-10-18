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17 октября, 22:02

Россия и ОАЭ запросили срочное заседание СБ ООН из-за удара по больнице в Газе

Полянский: РФ и ОАЭ запросили заседание СБ ООН из-за атаки на больницу в Газе

Россия совместно с Объединёнными Арабскими Эмиратами запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН после ракетного удара по общественной больнице "Аль-Ахли Аль-Маадани" в секторе Газа. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Россия и ОАЭ запросили на утро 18 октября срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе", — написал Полянский в телеграм-канале.

ЦАХАЛ возложила ответственность за удар по больнице в Газе на "Исламский джихад"

ЦАХАЛ возложила ответственность за удар по больнице в Газе на "Исламский джихад"

Напомним, что вечером 17 октября по больнице "Аль-Ахли Аль-Маадани" в Газе был нанесён ракетный удар, в результате которого погибли не менее 800 человек. Утверждалось, что больница была атакована израильской стороной, однако Тель-Авив причастность отрицает. Так, в Израиле инициировали проверку по данному факту и допустили, что снаряд мог принадлежать ХАМАС. О непричастности ЦАХАЛ к атаке заявил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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t.me / Постпредство России при ООН

Алексей Соловьёв
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