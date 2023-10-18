В МИД России назвали удар по больнице в Газе актом расчеловечивания

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар по больнице в секторе Газа актом расчеловечивания. Дипломат констатировала, что ситуация на Ближнем Востоке развивается драматически и набирает чудовищные обороты, при этом всё режиссируется из Вашингтона и Лондона.