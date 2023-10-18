В МИД России назвали удар по больнице в Газе актом расчеловечивания
Ситуация в госпитале Аль-Шифа в секторе Газа, куда свозят пострадавших в результате авиаудара по больнице Аль-Ахли. Фото © AP/TASS/Abed Khaled
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар по больнице в секторе Газа актом расчеловечивания. Дипломат констатировала, что ситуация на Ближнем Востоке развивается драматически и набирает чудовищные обороты, при этом всё режиссируется из Вашингтона и Лондона.
"Безусловно, квалифицируем подобное преступное деяние в качестве преступления, в качестве акта расчеловечивания", — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
Кадры из разрушенной больницы в секторе Газа, где погибло около 500 человек. Видео © Telegram / Mustafa Albayed RT
Она назвала ситуацию на Ближнем Востоке гуманитарной катастрофой мирового масштаба, поскольку количество жертв зашкаливающее, а ситуация вышла далеко за рамки региона.
Напомним, что кровопролитное противостояние Израиля и ХАМАС продолжается. Так, минувшим вечером по баптистской больнице в секторе Газа был нанесён ракетный удар, в результате которого, по последним данным, погибли не менее 800 человек. Стороны обвиняют друг друга в произошедшем. А тем временем в арабских странах и Турции вспыхнули масштабные протесты из-за этой трагедии. На фоне удара по больнице также отменён саммит в Иордании с Байденом и арабскими лидерами.