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18 октября, 05:52

В МИД России назвали удар по больнице в Газе актом расчеловечивания

<p>Ситуация в госпитале Аль-Шифа в секторе Газа, куда свозят пострадавших в результате авиаудара по больнице Аль-Ахли. Фото © AP/TASS/Abed Khaled</p>

Ситуация в госпитале Аль-Шифа в секторе Газа, куда свозят пострадавших в результате авиаудара по больнице Аль-Ахли. Фото © AP/TASS/Abed Khaled

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар по больнице в секторе Газа актом расчеловечивания. Дипломат констатировала, что ситуация на Ближнем Востоке развивается драматически и набирает чудовищные обороты, при этом всё режиссируется из Вашингтона и Лондона.

"Безусловно, квалифицируем подобное преступное деяние в качестве преступления, в качестве акта расчеловечивания", — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

Кадры из разрушенной больницы в секторе Газа, где погибло около 500 человек. Видео © Telegram / Mustafa Albayed RT

Она назвала ситуацию на Ближнем Востоке гуманитарной катастрофой мирового масштаба, поскольку количество жертв зашкаливающее, а ситуация вышла далеко за рамки региона.

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Напомним, что кровопролитное противостояние Израиля и ХАМАС продолжается. Так, минувшим вечером по баптистской больнице в секторе Газа был нанесён ракетный удар, в результате которого, по последним данным, погибли не менее 800 человек. Стороны обвиняют друг друга в произошедшем. А тем временем в арабских странах и Турции вспыхнули масштабные протесты из-за этой трагедии. На фоне удара по больнице также отменён саммит в Иордании с Байденом и арабскими лидерами.

Александра Вишнякова
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  • Сектор Газа
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