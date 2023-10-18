Захарова вспомнила тезис Обамы о "безопасном мире благодаря США" на фоне ситуации в Израиле
Захарова: По Ближнему Востоку видно, как политика США сделала мир "безопаснее"
Обострение на Ближнем Востоке показывает, как американская политика сделала мир "безопаснее". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, вспоминая соответствующий тезис бывшего президента США Барака Обамы.
"С ужасом слежу за новостями с Ближнего Востока и вспоминаю неоднократно озвученный Обамой тезис о том, что, благодаря американской политике, мир стал намного безопаснее. Теперь мы все видим, насколько", — написала она в своём телеграм-канале.
Напомним, что кровопролитное противостояние Израиля и ХАМАС продолжается. Так, минувшим вечером по баптистской больнице в секторе Газа был нанесён ракетный удар, в результате которого, по последним данным, погибли не менее 800 человек. В Палестине обвиняют в атаке Израиль, однако там свою причастность отрицают и возлагают ответственность на "Исламский джихад". В свою очередь один из лидеров движения ХАМАС заявил, что в преступлениях ЦАХАЛ против населения анклава виновны США.
Валерий Шарифулин / ТАСС