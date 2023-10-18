Захарова вспомнила тезис Обамы о "безопасном мире благодаря США" на фоне ситуации в Израиле

Обострение на Ближнем Востоке показывает, как американская политика сделала мир "безопаснее". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, вспоминая соответствующий тезис бывшего президента США Барака Обамы.

"С ужасом слежу за новостями с Ближнего Востока и вспоминаю неоднократно озвученный Обамой тезис о том, что, благодаря американской политике, мир стал намного безопаснее. Теперь мы все видим, насколько", — написала она в своём телеграм-канале.