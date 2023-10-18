В ХАМАС указали на роль США в конфликте с Израилем
Лидер ХАМАС Хания: США несут ответственность за преступления Израиля в Газе
Белый дом несёт ответственность за преступления израильских военных, совершённых в секторе Газа, сообщает телевизионный канал Al Jazeera со ссылкой на заявление одного из лидеров ХАМАС Исмаила Ханию.
Хания по просьбе журналистов прокомментировал последние действия Израиля, в том числе удар по больнице в Газе, совершённый 17 октября. Он сообщил, что ответственность за это деяние лежит на плечах врага, нанёсшего удар по больнице, мечети и церкви в одном и том же месте.
"Американцы, которые дали этому врагу неограниченное прикрытие для совершения этих преступлений, несут ответственность. Это всё военные преступления, это геноцид", — заявил Хания.
Напомним, что вечером 17 октября по больнице в секторе Газа был нанесён ракетный удар, в результате которого погибли не менее 800 человек. Утверждалось, что она была атакована израильской стороной, однако Тель-Авив причастность отрицает. В частности, ЦАХАЛ возложила ответственность за удар на "Исламский джихад".
Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что израильская армия должна сделать всё для уничтожения радикальной палестинской группировки ХАМАС. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, выступая на открытии зимней сессии Кнессета, призвал мир к борьбе с ХАМАС и сообщил, что эта палестинская группировка представляет собой "новую версию нацизма".
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