В ХАМАС указали на роль США в конфликте с Израилем

Белый дом несёт ответственность за преступления израильских военных, совершённых в секторе Газа, сообщает телевизионный канал Al Jazeera со ссылкой на заявление одного из лидеров ХАМАС Исмаила Ханию.

Хания по просьбе журналистов прокомментировал последние действия Израиля, в том числе удар по больнице в Газе, совершённый 17 октября. Он сообщил, что ответственность за это деяние лежит на плечах врага, нанёсшего удар по больнице, мечети и церкви в одном и том же месте.