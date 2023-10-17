В США обсуждают военный ответ в случае нападения "Хезболлы" на Израиль
Axios: Белый дом обсуждает военный ответ, если "Хезболла" атакует Израиль
В США рассматривают вероятность военного ответа в том случае, если ливанская шиитская группировка "Хезболла" присоединится к палестинскому движению ХАМАС и нападёт на Израиль. По данным Axios, этот вопрос поднимался на ряде встреч должностных лиц высокого ранга в Белом доме.
Решение о возможном применении силы будет приниматься с учётом масштабов атаки "Хезболлы" и возможностей Иерусалима по реагированию. Портал отмечает, что американская администрация делает всё, чтобы не допустить участия группировки в нападении ХАМАС, однако в то же время готовится к атаке.
Как сообщал Лайф, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. Затем в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. Количество погибших в результате боевых действий с обеих сторон уже идёт на тысячи.
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