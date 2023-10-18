Регион

Уведомления отключены

17 октября, 23:28

Бросают в полицию камни: Жители Турции штурмуют американскую военную базу в Малатье

В Турции толпа протестующих пытаются штурмовать военную базу США

Жители Турции штурмуют американскую военную базу Кюречик в городе Малатье, на которой установлена радиолокационная станция. Судя по появившимся в социальных сетях кадрах, на территории сейчас находятся несколько сотен человек.

В Турции толпа протестующих собирается штурмовать военную базу США. Видео © X / THS haber ajansı

Митингующие проявляют агрессия по отношению к полиции: они кидают в них камни и пытаются прорваться через ограждение. Для сдерживания протестующих силовики применяют слезоточивый газ.

В ряде стран вспыхнули массовые беспорядки после удара по госпиталю в Газе

В ряде стран вспыхнули массовые беспорядки после удара по госпиталю в Газе

Напомним, ракетный удар по общественной больнице "Аль-Ахли Аль-Маадани" в секторе Газа был нанесён вечером 17 октября. По последним данным, число погибших превысило 800, все они были гражданскими лицами. Утверждалось, что она была атакована израильской стороной, однако Тель-Авив причастность отрицает. По мнению ЦАХАЛ, за удар несёт ответственность палестинская радикальная группировка "Исламский джихад".

Обложка ©

X / THS haber ajansı

Оксана Попова
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Турция
  • США
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров