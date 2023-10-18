Бросают в полицию камни: Жители Турции штурмуют американскую военную базу в Малатье
В Турции толпа протестующих пытаются штурмовать военную базу США
Жители Турции штурмуют американскую военную базу Кюречик в городе Малатье, на которой установлена радиолокационная станция. Судя по появившимся в социальных сетях кадрах, на территории сейчас находятся несколько сотен человек.
В Турции толпа протестующих собирается штурмовать военную базу США. Видео © X / THS haber ajansı
Митингующие проявляют агрессия по отношению к полиции: они кидают в них камни и пытаются прорваться через ограждение. Для сдерживания протестующих силовики применяют слезоточивый газ.
Напомним, ракетный удар по общественной больнице "Аль-Ахли Аль-Маадани" в секторе Газа был нанесён вечером 17 октября. По последним данным, число погибших превысило 800, все они были гражданскими лицами. Утверждалось, что она была атакована израильской стороной, однако Тель-Авив причастность отрицает. По мнению ЦАХАЛ, за удар несёт ответственность палестинская радикальная группировка "Исламский джихад".
X / THS haber ajansı