Иордания отменила саммит с Байденом и арабскими лидерами в Аммане
Глава МИД Иордании объявил об отмене четырёхстороннего саммита с участием Байдена
Американский лидер Джо Байден. Обложка © Flickr / The White House
Иордания отменила проведение четырёхстороннего саммита по теме палестино-израильского конфликта после ракетного удара по больнице в секторе Газа. О решении сообщил министр иностранных дел страны Айман Хусейн каналу Al Jazeera.
Саммит должен был состояться в Аммане сегодня, 18 октября. Участие в нём планировали принять американский лидер Джо Байден, президент Палестины Махмуд Аббас, король Иордании Абдалла Второй и президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси.
"Мы приняли решение не проводить четырёхсторонний саммит в Аммане", — сообщил он.
Напомним, ракетный удар по общественной больнице "Аль-Ахли Аль-Маадани" в секторе Газа был нанесён вечером 17 октября. По последним данным, число погибших превысило 800, все они были гражданскими лицами. Утверждалось, что госпиталь был атакован израильской стороной, однако Тель-Авив причастность отрицает. По мнению ЦАХАЛ, за удар несёт ответственность палестинская радикальная группировка "Исламский джихад"*.
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