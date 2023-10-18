Иордания отменила саммит с Байденом и арабскими лидерами в Аммане

Иордания отменила проведение четырёхстороннего саммита по теме палестино-израильского конфликта после ракетного удара по больнице в секторе Газа. О решении сообщил министр иностранных дел страны Айман Хусейн каналу Al Jazeera.

Саммит должен был состояться в Аммане сегодня, 18 октября. Участие в нём планировали принять американский лидер Джо Байден, президент Палестины Махмуд Аббас, король Иордании Абдалла Второй и президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси.