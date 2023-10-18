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18 октября, 00:11

Иордания отменила саммит с Байденом и арабскими лидерами в Аммане

Глава МИД Иордании объявил об отмене четырёхстороннего саммита с участием Байдена

<p>Американский лидер Джо Байден. Обложка © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/whitehouse/53235062014/in/photostream/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The White House</a></p>

Американский лидер Джо Байден. Обложка © Flickr / The White House

Иордания отменила проведение четырёхстороннего саммита по теме палестино-израильского конфликта после ракетного удара по больнице в секторе Газа. О решении сообщил министр иностранных дел страны Айман Хусейн каналу Al Jazeera.

Саммит должен был состояться в Аммане сегодня, 18 октября. Участие в нём планировали принять американский лидер Джо Байден, президент Палестины Махмуд Аббас, король Иордании Абдалла Второй и президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси.

"Мы приняли решение не проводить четырёхсторонний саммит в Аммане", — сообщил он.

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Напомним, ракетный удар по общественной больнице "Аль-Ахли Аль-Маадани" в секторе Газа был нанесён вечером 17 октября. По последним данным, число погибших превысило 800, все они были гражданскими лицами. Утверждалось, что госпиталь был атакован израильской стороной, однако Тель-Авив причастность отрицает. По мнению ЦАХАЛ, за удар несёт ответственность палестинская радикальная группировка "Исламский джихад".

Оксана Попова
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