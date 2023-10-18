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18 октября, 06:05

Генсек ООН Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал прекратить огонь на Ближнем Востоке.

"Я призываю к немедленному гуманитарному прекращению огня на Ближнем Востоке, чтобы уменьшить огромные страдания людей", — написал он в социальной сети X (бывший Twitter).

"Хезболла" объявила 18 октября "днём гнева" против Израиля

"Хезболла" объявила 18 октября "днём гнева" против Израиля

Напомним, между Израилем и Палестиной до сих пор продолжаются начавшиеся 7 октября боестолкновения. Накануне был нанесён ракетный удар по больнице "Аль-Ахли Аль-Маадани" в секторе Газа, в результате чего погибли более 800 мирных жителей. Утверждалось, что госпиталь был атакован израильской стороной, но сам Тель-Авив отрицает свою причастность к этому. По мнению ЦАХАЛ, за удар несёт ответственность палестинская радикальная группировка "Исламский джихад". После происшествия в ряде стран вспыхнули массовые протесты, Россия и ОАЭ запросили срочное заседание СБ ООН.

Обложка ©

ТАСС / AP / Craig Ruttle

Николь Вербер
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