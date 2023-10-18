"Хезболла" объявила 18 октября "днём гнева" против Израиля

После атаки на больницу в секторе Газа шиитское движение "Хезболла" объявило в Ливане 18 октября "днём гнева" против Израиля. Участники группировки призвали жителей арабских и мусульманских стран выйти на улицу, чтобы оказать давление на власти.

"Среда станет днём беспрецедентного гнева против врага и его преступлений, а также против визита Байдена в сионистское образование, который имеет цель прикрыть и защитить это преступное образование", — заявили представители радикального движения.