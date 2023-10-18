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17 октября, 22:53

"Хезболла" объявила 18 октября "днём гнева" против Израиля

Ливанское движение "Хезболла" объявило 18 октября "днём гнева" против Израиля

После атаки на больницу в секторе Газа шиитское движение "Хезболла" объявило в Ливане 18 октября "днём гнева" против Израиля. Участники группировки призвали жителей арабских и мусульманских стран выйти на улицу, чтобы оказать давление на власти.

"Среда станет днём беспрецедентного гнева против врага и его преступлений, а также против визита Байдена в сионистское образование, который имеет цель прикрыть и защитить это преступное образование", — заявили представители радикального движения.

В сообщении говорится, что заявлений с осуждениями недостаточно, поэтому гражданам надо выйти на улицы, чтобы выразить "сильный гнев и оказать давление на правительства и страны, где бы они ни находились". Также отмечается, что "Хезболла" винит во всём произошедшем Соединённые Штаты.

ЦАХАЛ возложила ответственность за удар по больнице в Газе на "Исламский джихад"

ЦАХАЛ возложила ответственность за удар по больнице в Газе на "Исламский джихад"

Напомним, ракетный удар по общественной больнице "Аль-Ахли Аль-Маадани" в секторе Газа был нанесён вечером 17 октября. По последним данным, число погибших превысило 800, все они были гражданскими лицами. Утверждалось, что она была атакована израильской стороной, однако Тель-Авив причастность отрицает. Так, в Израиле инициировали проверку по данному факту и допустили, что снаряд мог принадлежать ХАМАС. Помимо этого, Россия совместно с Объединёнными Арабскими Эмиратами запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН по данному поводу. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что удар по больнице в секторе Газа является военным преступлением, финальную ответственность за которое несут США.

Обложка ©

Unsplash

Алексей Соловьёв
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