"Хезболла" объявила 18 октября "днём гнева" против Израиля
Ливанское движение "Хезболла" объявило 18 октября "днём гнева" против Израиля
После атаки на больницу в секторе Газа шиитское движение "Хезболла" объявило в Ливане 18 октября "днём гнева" против Израиля. Участники группировки призвали жителей арабских и мусульманских стран выйти на улицу, чтобы оказать давление на власти.
"Среда станет днём беспрецедентного гнева против врага и его преступлений, а также против визита Байдена в сионистское образование, который имеет цель прикрыть и защитить это преступное образование", — заявили представители радикального движения.
В сообщении говорится, что заявлений с осуждениями недостаточно, поэтому гражданам надо выйти на улицы, чтобы выразить "сильный гнев и оказать давление на правительства и страны, где бы они ни находились". Также отмечается, что "Хезболла" винит во всём произошедшем Соединённые Штаты.
Напомним, ракетный удар по общественной больнице "Аль-Ахли Аль-Маадани" в секторе Газа был нанесён вечером 17 октября. По последним данным, число погибших превысило 800, все они были гражданскими лицами. Утверждалось, что она была атакована израильской стороной, однако Тель-Авив причастность отрицает. Так, в Израиле инициировали проверку по данному факту и допустили, что снаряд мог принадлежать ХАМАС. Помимо этого, Россия совместно с Объединёнными Арабскими Эмиратами запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН по данному поводу. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что удар по больнице в секторе Газа является военным преступлением, финальную ответственность за которое несут США.
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