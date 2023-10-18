Медведев назвал ответственных за удар по госпиталю в секторе Газа

Удар по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа является военным преступлением, финальную ответственность за которое несут США. Такое мнение в телеграм-канале высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, чудовищный ракетный удар по госпиталю, несомненно, является военным преступлением, а финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах.