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17 октября, 22:19

Медведев назвал ответственных за удар по госпиталю в секторе Газа

Медведев: Удар по больнице в Газе является преступлением, в котором виновны США

Удар по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа является военным преступлением, финальную ответственность за которое несут США. Такое мнение в телеграм-канале высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, чудовищный ракетный удар по госпиталю, несомненно, является военным преступлением, а финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах.

"Кто бездумно раздаёт колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединённые Штаты Америки", — подчеркнул Медведев.

Израиль считает, что в больницу в Газе могла попасть ракета ХАМАС

Израиль считает, что в больницу в Газе могла попасть ракета ХАМАС

Лайф сообщал, что вечером 17 октября по больнице в секторе Газа был нанесён ракетный удар, в результате которого погибли не менее 800 человек. Утверждалось, что она была атакована израильской стороной, однако Тель-Авив причастность отрицает. В частности, ЦАХАЛ возложила ответственность за удар на "Исламский джихад".

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kremlin.ru

Оксана Попова
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