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19 октября, 03:44

США предостерегли от принесения в жертву лучшего союзника ради Украины

RS: Вашингтон принесёт Европу в жертву, если решит и дальше помогать Киеву

Соединённые Штаты рискуют принести в жертву Западную Европу, если решат и дальше помогать киевскому режиму. Такой сценарий обернётся для Вашингтона лишь неприятностями, уверен профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен.

Эксперт поспешил напомнить Белому дому, что именно от благосостояния Европы, а не Украины, зависит "мощь Америки". Жизненно важные интересы США находятся далеко от Незалежной и напрямую завязаны на государствах ЕС, считает аналитик.

"Существующая траектория политики США рискует принести в жертву Западную Европу ради Украины, и американским политикам необходимо осознать этот риск. Если бы это произошло, это была бы одна из худших сделок за всю историю США", — написал профессор в авторской статье для Responsible Statecraft.

Ливен признал, что многие в США рады подчинению Европы на фоне украинского конфликта. Однако обратная сторона этой медали обрекает Вашингтон на экономическую стагнацию, миграцию и политический экстремизм.

"На экономическом процветании и либеральной демократии в Европе держится мощь Америки в мире", — подытожил профессор, призвав Белый дом к скорейшему урегулированию, а не обострению конфликта.

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Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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