Байден запросит у Конгресса ещё $60 млрд для Украины

Глава США Джо Байден собирается запросить у Конгресса почти 60 миллиардов долларов на помощь Украине. Об этом сообщает NBC News.

По информации источников телеканала, Киеву предназначается большая часть пакета на 100 миллиардов долларов, выделяемого для помощи Украине, Израилю и Тайваню. Часть этих денег пойдёт также на охрану американской границы. Отмечается, что в окончательном виде Байден представит пакет в конце этой недели.