Байден запросит у Конгресса ещё $60 млрд для Украины
NBC: Байден планирует запросить у Конгресса около $60 млрд на помощь Киеву
Глава США Джо Байден собирается запросить у Конгресса почти 60 миллиардов долларов на помощь Украине. Об этом сообщает NBC News.
По информации источников телеканала, Киеву предназначается большая часть пакета на 100 миллиардов долларов, выделяемого для помощи Украине, Израилю и Тайваню. Часть этих денег пойдёт также на охрану американской границы. Отмечается, что в окончательном виде Байден представит пакет в конце этой недели.
А ранее президент США Джо Байден пообещал запросить у Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю, чтобы в первую очередь обеспечить всем необходимым систему ПВО "Железный купол". Об этом он заявил во время визита солидарности в Тель-Авив.
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