Владимир Зеленский всерьёз переживает по поводу продолжения военных действий зимой, так как налицо отличная подготовленность российских войск и желание президента РФ Владимира Путина довести СВО до конца. Об этом пишет Al Khaleej.

"Зеленский вместе с НАТО находятся в панике из-за того, как пройдёт грядущая зима, учитывая подготовку России на фронтах и ​​её военные планы", — отмечается в публикации.

Там поясняется, что Москва давно работает над стратегией боёв в зимних условиях, а также над укреплением обороны. При этом Российская армия без перебоев получает новое оружие, добавил автор материала. По его словам, НАТО очень разочаровано итогами контрнаступления ВСУ, но продолжает толкать украинцев на передовую.

"Все ждут зимней битвы, которая ещё больше углубит раны НАТО и Украины", — подытожил автор.