На Западе отметили быстрые темпы танкостроения в РФ, пока украинский конвейер встал на паузу

Потеря танков на поле боя не так чувствительна для России, так как промышленность РФ может выпускать бронетехнику с огромной скоростью, чего не скажешь о ВСУ, которым постоянно приходится ждать поставки с Запада, сообщило издание Army Recognition.

Автор статьи рассказал, что за полгода российский оборонно-промышленный комплекс может собрать больше боевых машин, например, Т-90 "Прорыв", чем прислали Украине за всё время СВО.

Также в статье отметили, что сейчас танкостроение Украины стоит на паузе. Автор рассказал, что танковый завод имени Малышева в Харькове с 2009-го выпустил только один танк, всё время занимаясь ремонтом и восстановлением советских машин из собственных запасов.

"Это сделало Украину полностью зависимой от зарубежных поставок, которые стали редкими в последнее время", — подчёркивает издание.

В статье указали, что большая часть производства завода в Харькове сдана под офисы и склады.