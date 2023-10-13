На Западе отметили быстрые темпы танкостроения в РФ, пока украинский конвейер встал на паузу
AR: Запад отметил высокие темпы танкостроения в России
Потеря танков на поле боя не так чувствительна для России, так как промышленность РФ может выпускать бронетехнику с огромной скоростью, чего не скажешь о ВСУ, которым постоянно приходится ждать поставки с Запада, сообщило издание Army Recognition.
Автор статьи рассказал, что за полгода российский оборонно-промышленный комплекс может собрать больше боевых машин, например, Т-90 "Прорыв", чем прислали Украине за всё время СВО.
Также в статье отметили, что сейчас танкостроение Украины стоит на паузе. Автор рассказал, что танковый завод имени Малышева в Харькове с 2009-го выпустил только один танк, всё время занимаясь ремонтом и восстановлением советских машин из собственных запасов.
"Это сделало Украину полностью зависимой от зарубежных поставок, которые стали редкими в последнее время", — подчёркивает издание.
В статье указали, что большая часть производства завода в Харькове сдана под офисы и склады.
Ранее австрийский офицер Райснер заявил, что Украинские войска потеряли в боях уже около трети немецких танков Leopard 2. По его словам, эффективность этих машин в реальном бою не оправдала ожиданий. Также военачальник упрекнул некоторых союзников киевского режима в невыполнении обещаний. Он отметил, что ряд стран до сих пор не снабдил Украину техникой, отправка которой была анонсирована.
ТАСС / Марина Молдавская