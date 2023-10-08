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Регион
Опубликовано 8 октября 2023, 09:05
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Минобороны показало, как российские бойцы точным ударом уничтожили движущийся танк ВСУ

Минобороны РФ показало уничтожение танка ВСУ на Запорожском направлении

Бойцы Вооружённых сил России в ходе выполнения задач специальной военной операции уничтожили танк ВСУ на Запорожском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны и опубликовала кадры атаки.

Уничтожение танка ВСУ на Запорожском направлении. Видео © t.me / Минобороны

"Выдвигающийся под прикрытием лесополосы на позицию для открытия огня танк ВСУ уничтожен точным попаданием", — говорится в телеграм-канале российского оборонного ведомства.

Опубликовано видео работы танка Т-90М "Прорыв" по позициям ВСУ
Опубликовано видео работы танка Т-90М "Прорыв" по позициям ВСУ

За сутки Западная группировка Вооружённых сил Российской Федерации при помощи вертолётов Ка-52, Ми-28 и самолётов штурмовой авиации нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по взводным опорным пунктам и скоплениям ВСУ на Купянском направлении. Также наши военные поразили вражеское оружие и технику.

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t.me / Минобороны

Николь Вербер
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