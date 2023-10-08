Минобороны показало, как российские бойцы точным ударом уничтожили движущийся танк ВСУ

Бойцы Вооружённых сил России в ходе выполнения задач специальной военной операции уничтожили танк ВСУ на Запорожском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны и опубликовала кадры атаки.

Уничтожение танка ВСУ на Запорожском направлении. Видео © t.me / Минобороны

"Выдвигающийся под прикрытием лесополосы на позицию для открытия огня танк ВСУ уничтожен точным попаданием", — говорится в телеграм-канале российского оборонного ведомства.