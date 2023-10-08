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8 октября, 02:17

Авиация группировки "Запад" нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по позициям ВСУ

<p>Обложка © Wikipedia / <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russian_Air_Force,_RF-13426,_Kamov_Ka-52_Alligator_(49581609107).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Anna Zvereva</a></p>

Обложка © Wikipedia / Anna Zvereva

Авиация Западной группировки Вооружённых сил РФ за прошедшие сутки нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплениям украинской армии на Купянском направлении. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на Купянском направлении расчёты тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Запад" нанесли удар по взводным опорным пунктам 32-й механизированной бригады в районе населённого пункта Ивановка", — сообщил Зыбинский.

Также российские вертолёты Ка-52, Ми-28 и самолёты штурмовой авиации нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, оружию и военной технике 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, 14-й и 32-й механизированных бригад противника в районах Синьковки, Ивановки, Стельмаховки и Берестового.

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Ранее Лайф рассказывал, что российская авиация поразила украинский вертолёт Ми-8 недалеко от Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Удар был нанесён истребителями ВКС России.

Андрей Бражников
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