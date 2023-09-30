В Британии испугались смертоносной российской авиации

Украинские военные оказались бессильны против российской авиации. Особенно продвигаться в контрнаступлении Киеву мешают истребители Су-35 и ударные вертолёты Ка-52, заявил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл.

Эксперт отметил, что выглядящий довольно мощно Су-35 российские военные стали всё чаще использовать вместе с планирующими бомбами. А Ка-52, по его словам, больше всего известен как "истребитель танков".

"Почему они (ВС России, — Прим. Лайфа) это делают? Это позволяет им действовать вне зоны поражения украинской противовоздушной обороны", — сказал Белл в эфире Sky News.

Как отметил военный, быстрый и манёвренный Ка-52 обладает соосной схемой расположения несущих винтов и вызывает в рядах ВСУ настоящую панику.