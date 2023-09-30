В Британии испугались смертоносной российской авиации
Sky News: ВСУ оказались бессильны против российских Су-35 и Ка-52
Украинские военные оказались бессильны против российской авиации. Особенно продвигаться в контрнаступлении Киеву мешают истребители Су-35 и ударные вертолёты Ка-52, заявил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл.
Эксперт отметил, что выглядящий довольно мощно Су-35 российские военные стали всё чаще использовать вместе с планирующими бомбами. А Ка-52, по его словам, больше всего известен как "истребитель танков".
"Почему они (ВС России, — Прим. Лайфа) это делают? Это позволяет им действовать вне зоны поражения украинской противовоздушной обороны", — сказал Белл в эфире Sky News.
Как отметил военный, быстрый и манёвренный Ка-52 обладает соосной схемой расположения несущих винтов и вызывает в рядах ВСУ настоящую панику.
Между тем Владимиру Зеленскому предрекли горькое разочарование в танках Abrams, которые совсем недавно были поставлены на Украину. Политик радостно заверял, что это значимое приобретение, которое сможет усилить способность украинской армии противостоять непобедимым ВС России, однако западная техника не сможет оправдать ожиданий Киева по трём причинам. Подробнее — в материале Лайфа.
ТАСС / Юрий Смитюк