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Регион
Опубликовано 30 сентября 2023, 04:44
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Зеленскому предрекли горькое разочарование в танках Abrams

Китайский аналитик Кунтянь: Поставки танков Abrams разочаруют Зеленского

Американские танки Abrams, поставок которых так ждут Вооружённые силы Украины (ВСУ), станут для Владимира Зеленского разочарованием, пишет китайский военный обозреватель Global Times Кунтянь Лилян в статье для Sohu.

"Президент Владимир Зеленский радостно заявил, что для ВСУ это значимое приобретение, которое усилит способность армии противостоять противнику. <...> Но такая ли это хорошая новость, как утверждает Зеленский? Возможно, что нет", — заявил китаец.

Журналист пояснил, что танки Abrams не смогут оправдать ожиданий Киева по трём причинам. Первой из них он назвал отсутствие у украинцев возможности самостоятельно ремонтировать повреждённые танки.

Во-вторых, офицеры ВСУ не смогут эффективно использовать эту технику, так как она обслуживается и ремонтируется не так, как привычные для украинцев танки. Последней причиной стало то, что американские танки не терпят непогоды и их придётся законсервировать в случае метелей и дождей.

В ВСУ испугались влияния плохой погоды на американские Abrams
В ВСУ испугались влияния плохой погоды на американские Abrams

Ранее Лайф писал, что, поставив Украине танки Abrams, США сделали огромный подарок президенту России Владимиру Путину. Таким мнением поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, теперь в руках у Российской армии "31 шанс" показать, насколько несовершенна новейшая натовская техника.

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Pixabay

Андрей Соловьёв
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