Зеленскому предрекли горькое разочарование в танках Abrams
Китайский аналитик Кунтянь: Поставки танков Abrams разочаруют Зеленского
Американские танки Abrams, поставок которых так ждут Вооружённые силы Украины (ВСУ), станут для Владимира Зеленского разочарованием, пишет китайский военный обозреватель Global Times Кунтянь Лилян в статье для Sohu.
"Президент Владимир Зеленский радостно заявил, что для ВСУ это значимое приобретение, которое усилит способность армии противостоять противнику. <...> Но такая ли это хорошая новость, как утверждает Зеленский? Возможно, что нет", — заявил китаец.
Журналист пояснил, что танки Abrams не смогут оправдать ожиданий Киева по трём причинам. Первой из них он назвал отсутствие у украинцев возможности самостоятельно ремонтировать повреждённые танки.
Во-вторых, офицеры ВСУ не смогут эффективно использовать эту технику, так как она обслуживается и ремонтируется не так, как привычные для украинцев танки. Последней причиной стало то, что американские танки не терпят непогоды и их придётся законсервировать в случае метелей и дождей.
Ранее Лайф писал, что, поставив Украине танки Abrams, США сделали огромный подарок президенту России Владимиру Путину. Таким мнением поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, теперь в руках у Российской армии "31 шанс" показать, насколько несовершенна новейшая натовская техника.
Pixabay