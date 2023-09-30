Американские танки Abrams, поставок которых так ждут Вооружённые силы Украины (ВСУ), станут для Владимира Зеленского разочарованием, пишет китайский военный обозреватель Global Times Кунтянь Лилян в статье для Sohu.

"Президент Владимир Зеленский радостно заявил, что для ВСУ это значимое приобретение, которое усилит способность армии противостоять противнику. <...> Но такая ли это хорошая новость, как утверждает Зеленский? Возможно, что нет", — заявил китаец.

Журналист пояснил, что танки Abrams не смогут оправдать ожиданий Киева по трём причинам. Первой из них он назвал отсутствие у украинцев возможности самостоятельно ремонтировать повреждённые танки.

Во-вторых, офицеры ВСУ не смогут эффективно использовать эту технику, так как она обслуживается и ремонтируется не так, как привычные для украинцев танки. Последней причиной стало то, что американские танки не терпят непогоды и их придётся законсервировать в случае метелей и дождей.