Регион

Уведомления отключены

27 сентября, 15:11

Переданные ВСУ танки Abrams назвали подарками для Путина

Американский экс-разведчик Риттер: Россия покажет горящие Abrams всему миру

Поставив Украине танки Abrams, США сделали огромный подарок президенту России Владимиру Путину. Таким мнением поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, теперь в руках у Российской армии "31 шанс" показать, насколько несовершенна новейшая натовская техника.

В том, что каждая из бронемашин будет захвачена либо сожжена на поле боя, Риттер, похоже, не сомневается.

"Что может быть лучше для россиян, чем продемонстрировать горящие американские танки всему миру? Насколько же мы глупы, что предоставили им 31 возможность для этого", — заявил разведчик в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.

Полковник назвал российский танк, который заставит Abrams гореть лучше Leopard

Полковник назвал российский танк, который заставит Abrams гореть лучше Leopard

Накануне Владимир Зеленский похвастался прибытием первой партии американских танков Abrams на Украину, ведётся подготовка их передачи в бригады ВСУ. Ранее глава украинской разведки Буданов признавал, что Abrams на передовой "долго не проживут".

Обложка ©

Getty Images / Daniel Karmann

Марина Калегина
  • Новости
  • США
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВСУ
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров