Поставив Украине танки Abrams, США сделали огромный подарок президенту России Владимиру Путину. Таким мнением поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, теперь в руках у Российской армии "31 шанс" показать, насколько несовершенна новейшая натовская техника.

В том, что каждая из бронемашин будет захвачена либо сожжена на поле боя, Риттер, похоже, не сомневается.

"Что может быть лучше для россиян, чем продемонстрировать горящие американские танки всему миру? Насколько же мы глупы, что предоставили им 31 возможность для этого", — заявил разведчик в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.