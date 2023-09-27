Переданные ВСУ танки Abrams назвали подарками для Путина
Американский экс-разведчик Риттер: Россия покажет горящие Abrams всему миру
Поставив Украине танки Abrams, США сделали огромный подарок президенту России Владимиру Путину. Таким мнением поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, теперь в руках у Российской армии "31 шанс" показать, насколько несовершенна новейшая натовская техника.
В том, что каждая из бронемашин будет захвачена либо сожжена на поле боя, Риттер, похоже, не сомневается.
"Что может быть лучше для россиян, чем продемонстрировать горящие американские танки всему миру? Насколько же мы глупы, что предоставили им 31 возможность для этого", — заявил разведчик в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
Накануне Владимир Зеленский похвастался прибытием первой партии американских танков Abrams на Украину, ведётся подготовка их передачи в бригады ВСУ. Ранее глава украинской разведки Буданов признавал, что Abrams на передовой "долго не проживут".
Getty Images / Daniel Karmann