В ВСУ испугались влияния плохой погоды на американские Abrams
Представитель ВСУ Евлаш: Ухудшение погоды может повлиять на использование Abrams
Плохие погодные условия могут повлиять на использование Вооружёнными силами Украины (ВСУ) переданных Вашингтоном Киеву американских танков Abrams. Об этом в эфире украинского телемарафона "Единые новости" заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
"Сложные погодные условия и дожди будут влиять на ход боевых действий и, соответственно, использование новых танков на поле боя", — сообщил представитель ВСУ.
Ранее Владимир Зеленский похвастался прибытием первой партии американских танков Abrams на Украину. Также он заявил, что ведётся подготовка их передачи в бригады ВСУ.
Pixabay