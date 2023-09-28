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27 сентября, 22:28

В ВСУ испугались влияния плохой погоды на американские Abrams

Представитель ВСУ Евлаш: Ухудшение погоды может повлиять на использование Abrams

Плохие погодные условия могут повлиять на использование Вооружёнными силами Украины (ВСУ) переданных Вашингтоном Киеву американских танков Abrams. Об этом в эфире украинского телемарафона "Единые новости" заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

"Сложные погодные условия и дожди будут влиять на ход боевых действий и, соответственно, использование новых танков на поле боя", — сообщил представитель ВСУ.

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Ранее Владимир Зеленский похвастался прибытием первой партии американских танков Abrams на Украину. Также он заявил, что ведётся подготовка их передачи в бригады ВСУ.

Обложка ©

Pixabay

Андрей Соловьёв
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