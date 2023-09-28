В ВСУ испугались влияния плохой погоды на американские Abrams

Плохие погодные условия могут повлиять на использование Вооружёнными силами Украины (ВСУ) переданных Вашингтоном Киеву американских танков Abrams. Об этом в эфире украинского телемарафона "Единые новости" заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

"Сложные погодные условия и дожди будут влиять на ход боевых действий и, соответственно, использование новых танков на поле боя", — сообщил представитель ВСУ.