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30 сентября, 09:44

На Украине признали отличную подготовку российских военных

Mundo: ВСУ признали, что российские танкисты и лётчики хорошо подготовлены

Бойцы ВСУ признали отличную подготовку российских военных. Об этом пишет испанская газета Mundo со ссылкой на военного инструктора по имени Валерий.

"Их танкисты, их лётчики и их инженеры действительно хорошо подготовлены", — заявил боец.

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Между тем обстановка в рядах ВСУ сложилась не самая лучшая. Как признаются украинские офицеры, пополняющие ряды ВСУ новобранцы после потерь во время боёв оказываются всё менее мотивированы и подготовлены. По словам одного из пленных, моральное состояние бойцов и правда "ниже среднего". Командиры им врут, из-за чего многие солдаты пьют водку, а после уходят в самоволку.

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ТАСС / Александр Река

Николь Вербер
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