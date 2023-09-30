На Украине признали отличную подготовку российских военных
Mundo: ВСУ признали, что российские танкисты и лётчики хорошо подготовлены
Бойцы ВСУ признали отличную подготовку российских военных. Об этом пишет испанская газета Mundo со ссылкой на военного инструктора по имени Валерий.
"Их танкисты, их лётчики и их инженеры действительно хорошо подготовлены", — заявил боец.
Между тем обстановка в рядах ВСУ сложилась не самая лучшая. Как признаются украинские офицеры, пополняющие ряды ВСУ новобранцы после потерь во время боёв оказываются всё менее мотивированы и подготовлены. По словам одного из пленных, моральное состояние бойцов и правда "ниже среднего". Командиры им врут, из-за чего многие солдаты пьют водку, а после уходят в самоволку.
ТАСС / Александр Река