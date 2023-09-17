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Регион
Опубликовано 17 сентября 2023, 08:05
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В Британии рассказали правду о подготовленности новобранцев ВСУ к боям

The Telegraph: У новобранцев ВСУ нет достаточной подготовки и мотивации

Новобранцы, которые пополняют ВСУ после потерь во время боёв, оказываются всё менее мотивированы и подготовлены. Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на украинского офицера. Он рассказал, что его рота в ходе контрнаступления понесла потери во время атаки по минным полям без прикрытия с воздуха.

"Один из офицеров в неофициальном порядке рассказал <...> что бойцы, пришедшие на смену погибшим, не имели такой же подготовки и мотивации", — сказано в публикации.

Если конфликт продолжится, то это может оказать сильнейшее давление на демографию Украины, отмечают авторы материала. Они пишут, что население страны и так уже сократилось.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что из-за нехватки бойцов на фронте украинские власти хотят уменьшить количество сотрудников военных медиа. Медиаработу на Украине в данной области обеспечивали 144 корреспондента, но в Минобороны страны посчитали, что с этим может справиться и меньшее количество людей.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Илья Суриков
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