В Британии рассказали правду о подготовленности новобранцев ВСУ к боям
The Telegraph: У новобранцев ВСУ нет достаточной подготовки и мотивации
Новобранцы, которые пополняют ВСУ после потерь во время боёв, оказываются всё менее мотивированы и подготовлены. Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на украинского офицера. Он рассказал, что его рота в ходе контрнаступления понесла потери во время атаки по минным полям без прикрытия с воздуха.
"Один из офицеров в неофициальном порядке рассказал <...> что бойцы, пришедшие на смену погибшим, не имели такой же подготовки и мотивации", — сказано в публикации.
Если конфликт продолжится, то это может оказать сильнейшее давление на демографию Украины, отмечают авторы материала. Они пишут, что население страны и так уже сократилось.
Ранее Лайф рассказывал о том, что из-за нехватки бойцов на фронте украинские власти хотят уменьшить количество сотрудников военных медиа. Медиаработу на Украине в данной области обеспечивали 144 корреспондента, но в Минобороны страны посчитали, что с этим может справиться и меньшее количество людей.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency