В Британии рассказали правду о подготовленности новобранцев ВСУ к боям

Новобранцы, которые пополняют ВСУ после потерь во время боёв, оказываются всё менее мотивированы и подготовлены. Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на украинского офицера. Он рассказал, что его рота в ходе контрнаступления понесла потери во время атаки по минным полям без прикрытия с воздуха.

"Один из офицеров в неофициальном порядке рассказал <...> что бойцы, пришедшие на смену погибшим, не имели такой же подготовки и мотивации", — сказано в публикации.

Если конфликт продолжится, то это может оказать сильнейшее давление на демографию Украины, отмечают авторы материала. Они пишут, что население страны и так уже сократилось.