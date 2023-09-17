На Украине сократят штат военных журналистов из-за дефицита бойцов ВСУ
Замглавы обороны Украины Маляр: В стране будет сокращён штат военных медиа
На Украине собираются снизить количество сотрудников военных медиа, так как на фронте не хватает бойцов. Об этом рассказала замглавы Минобороны страны Анна Маляр, пишет издание "Детектор медиа".
Она пояснила, что медиаработу на Украине в данной области обеспечивали 144 корреспондента. Они администрировали на YouTube военный телеканал, который финансировался государством. По оценке Маляр, с такой деятельностью сможет справиться гораздо меньшее число журналистов.
"Это преимущественно люди с высокими воинскими званиями в период дефицита людей на фронте", — пояснила Маляр.
ВСУ несут на фронте тяжёлые потери. Совсем недавно советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказал, что с начала СВО Украина лишилась уже около полумиллиона военнослужащих. Из-за нехватки бойцов Киев разрешил мобилизовывать ограниченно годных к службе, студентов, а также мужчин с туберкулёзом и ВИЧ.
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