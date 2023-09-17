На Украине сократят штат военных журналистов из-за дефицита бойцов ВСУ

На Украине собираются снизить количество сотрудников военных медиа, так как на фронте не хватает бойцов. Об этом рассказала замглавы Минобороны страны Анна Маляр, пишет издание "Детектор медиа".

Она пояснила, что медиаработу на Украине в данной области обеспечивали 144 корреспондента. Они администрировали на YouTube военный телеканал, который финансировался государством. По оценке Маляр, с такой деятельностью сможет справиться гораздо меньшее число журналистов.