Новый закон позволит Киеву мобилизовать 180 тысяч студентов

Более 180 тысяч украинцев старше 30 лет, получающих второе и более высшее образование, могут лишиться отсрочки от мобилизации в случае принятия соответствующего законопроекта. Его текст был опубликован в понедельник на сайте Верховной рады.

Согласно пояснительной записке, в 2022 году в учебные заведения на Украине поступил 106 771 мужчина, получающий "уровень образования, который равнозначен или ниже, чем полученный уровень предыдущего образования". По данным на 28 августа 2023 года, число таких мужчин составило 74 059. Новый законопроект предусматривает, что они лишатся права на отсрочку.