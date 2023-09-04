Новый закон позволит Киеву мобилизовать 180 тысяч студентов
Отмена отсрочки для получающих второе высшее украинцев затронет 180 тыс. человек
Более 180 тысяч украинцев старше 30 лет, получающих второе и более высшее образование, могут лишиться отсрочки от мобилизации в случае принятия соответствующего законопроекта. Его текст был опубликован в понедельник на сайте Верховной рады.
Согласно пояснительной записке, в 2022 году в учебные заведения на Украине поступил 106 771 мужчина, получающий "уровень образования, который равнозначен или ниже, чем полученный уровень предыдущего образования". По данным на 28 августа 2023 года, число таких мужчин составило 74 059. Новый законопроект предусматривает, что они лишатся права на отсрочку.
Один из авторов инициативы — депутат Рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" и представитель Владимира Зеленского в парламенте Фёдор Вениславский — заявил, что целью законопроекта является увеличение мобилизационных возможностей ВСУ.
Ранее на Украине заявили, что Зеленский находится в панике из-за нехватки живой силы в ВСУ. На этом фоне в Незалежной появились новые идеи, как пополнить ряды войск. Так, Минобороны Украины подготовило приказ, который расширяет перечень годных к военной службе по мобилизации. В документе, размещённом на сайте кабмина, обозначен список болезней, больше не являющихся основанием для признания человека негодным. В их числе, в частности, ВИЧ и туберкулёз. Кроме того, власти Польши начали выдавать Украине мужчин призывного возраста, выехавших из Незалежной после начала СВО.
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