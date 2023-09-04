Решение Варшавы выдавать Киеву мужчин призывного возраста подтверждает стратегию Запада "воевать до последнего украинца". Об этом заявил Лайфу депутат Госдумы РФ Амир Хамитов.

"Судя по всему, мы наблюдаем в действии ещё одну стратегию Запада, от которой его представители ранее яростно открещивались, — "воевать до последнего украинца". Страны, которые всё это время укрывали у себя украинских беженцев, теперь начнут избавляться от них, подбрасывая в костёр этого конфликта, чтобы он разрастался ещё сильнее? Это подло, в первую очередь по отношению к этим людям", — подчеркнул парламентарий.

По его словам, данная ситуация в очередной раз демонстрирует, что "цивилизованному миру" наплевать на любые договорённости, если они вдруг становятся невыгодны. Хамитов добавил, что это никак не повлияет на исход СВО и все задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут достигнуты.

"Победа России неизбежна — об этом говорят уже многие аналитики на Западе. Тем циничнее выглядит стратегия всё новых и новых раздуваний конфликта, каждое из которых только продлевает агонию киевского режима, одновременно подставляя под удар мирных жителей Украины", — заключил депутат.

Напомним, ранее стало известно, что власти Польши начали выдавать Украине мужчин призывного возраста, выехавших из Незалежной после начала СВО. С 24 февраля 2022 года в республику въехало около 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста, которые не выезжали обратно.