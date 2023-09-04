В Госдуме оценили решение Польши выдавать Украине мужчин призывного возраста
Хамитов: Выдача Украине мужчин призывного возраста не повлияет на исход СВО
Решение Варшавы выдавать Киеву мужчин призывного возраста подтверждает стратегию Запада "воевать до последнего украинца". Об этом заявил Лайфу депутат Госдумы РФ Амир Хамитов.
"Судя по всему, мы наблюдаем в действии ещё одну стратегию Запада, от которой его представители ранее яростно открещивались, — "воевать до последнего украинца". Страны, которые всё это время укрывали у себя украинских беженцев, теперь начнут избавляться от них, подбрасывая в костёр этого конфликта, чтобы он разрастался ещё сильнее? Это подло, в первую очередь по отношению к этим людям", — подчеркнул парламентарий.
По его словам, данная ситуация в очередной раз демонстрирует, что "цивилизованному миру" наплевать на любые договорённости, если они вдруг становятся невыгодны. Хамитов добавил, что это никак не повлияет на исход СВО и все задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут достигнуты.
"Победа России неизбежна — об этом говорят уже многие аналитики на Западе. Тем циничнее выглядит стратегия всё новых и новых раздуваний конфликта, каждое из которых только продлевает агонию киевского режима, одновременно подставляя под удар мирных жителей Украины", — заключил депутат.
Напомним, ранее стало известно, что власти Польши начали выдавать Украине мужчин призывного возраста, выехавших из Незалежной после начала СВО. С 24 февраля 2022 года в республику въехало около 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста, которые не выезжали обратно.
Лайф также писал, что Минобороны Украины подготовило приказ, который расширяет перечень годных к военной службе по мобилизации. В документе, размещённом на сайте кабмина, обозначен список болезней, больше не являющихся основанием для признания человека негодным. В их числе, в частности, ВИЧ и туберкулёз. Также сообщалось, что в Раде зарегистрирован законопроект об отмене отсрочки от мобилизации для украинцев, получающих второе высшее образование.
LIFE / Владимир Суворов