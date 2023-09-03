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3 сентября, 13:34

На Украине назвали причину истерики и паники у Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин: У Зеленского истерика из-за нехватки живой силы в ВСУ

У украинского лидера Владимира Зеленского сейчас истерика и паника из-за дефицита живой силы в ВСУ. Такое мнение выразил экс-советник второго президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Почему истерика ещё такая у Зеленского — потому что нет живой силы и огромные потери. Украина не имеет резервов военных, и желающих сегодня идти воевать на линию фронта среди украинских мужчин очень мало, не хотят идти", — отметил он в одном из последних видео на YouTube-канале.

Соскин добавил, что в Незалежной военные хотят заставить людей служить в армии, однако вместо роста человеческих ресурсов увеличивается ненависть к Зеленскому.

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Лайф напоминает, что ВСУ 4 июня перешли в обещанное наступление на всех направлениях. За это время украинской стороне не удалось достичь значимых результатов, при этом её потери стали исчисляться десятками тысяч. Проблемы в этом направлении ранее признал и Зеленский, который пожаловался на большое число мин.

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ТАСС / AP / Ida Marie Odgaard

Никита Осипов
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