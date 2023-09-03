На Украине назвали причину истерики и паники у Зеленского

"Почему истерика ещё такая у Зеленского — потому что нет живой силы и огромные потери. Украина не имеет резервов военных, и желающих сегодня идти воевать на линию фронта среди украинских мужчин очень мало, не хотят идти", — отметил он в одном из последних видео на YouTube-канале.