Стремление украинского лидера Владимира Зеленского отвоевать Крым любой ценой привело к тяжёлым и ужасным последствиям для ВСУ. Об этом говорится в публикации американского Института ответственного государственного управления Куинси The Responsible Statecraft.

"Украинские военные всё ещё далеки от возможности вернуть полуостров и, вероятно, никогда не смогут достичь этого. Провал нынешнего контрнаступления широко обсуждается аналитиками на Западе. <...> Результат — длительная война на истощение, которая приведёт к победе России", — сказано в материале.

По мнению автора, обескровленные украинские военные не выдержат российской контратаки, что повлечёт за собой территориальные потери, причём намного большие, чем Незалежная уже понесла. В публикации также отмечается, что людям, которые говорят, что они друзья Киева, надо задуматься о последствиях бесконечного противостояния с такой ядерной державой, как РФ.