Во Франции раскрыли ярость Зеленского из-за нехватки новобранцев для ВСУ
Le Figaro: Дефицит призывников для ВСУ поверг Зеленского в ярость
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / FILIP SINGER
Неэффективная работа украинских военкоматов в вопросе набора призывников для ВСУ всерьёз разозлила президента страны Владимира Зеленского. Он увидел корень проблемы в процветающей коррупции и квалифицировал взяточничество как измену Родине, сообщили журналисты французской газеты Le Figaro.
Там напомнили, что многие военнообязанные в Незалежной не хотят отправляться в окопы, а потому стараются откупиться от военкоматов и покинуть страну. Массовость подобных случаев привлекла внимание Зеленского, который инициировал проверки в сотнях призывных пунктов.
"Глава государства рвал и метал, осуждая коррупцию в органах, отвечающих за отправку призывников на фронт. Любую коррупцию в данной сфере Зеленский сразу квалифицирует как измену Родине", — уверены в Le Figaro.
Ранее Зеленский объявил о решении уволить всех областных военкомов, заменив их на вернувшихся из зоны боевых действий солдат. Впрочем, такая зачистка может обернуться боком для главы киевского режима, рассказывал Лайф ранее.