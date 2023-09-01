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1 сентября, 19:05

Во Франции раскрыли ярость Зеленского из-за нехватки новобранцев для ВСУ

Le Figaro: Дефицит призывников для ВСУ поверг Зеленского в ярость

<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / FILIP SINGER</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / FILIP SINGER

Неэффективная работа украинских военкоматов в вопросе набора призывников для ВСУ всерьёз разозлила президента страны Владимира Зеленского. Он увидел корень проблемы в процветающей коррупции и квалифицировал взяточничество как измену Родине, сообщили журналисты французской газеты Le Figaro.

Там напомнили, что многие военнообязанные в Незалежной не хотят отправляться в окопы, а потому стараются откупиться от военкоматов и покинуть страну. Массовость подобных случаев привлекла внимание Зеленского, который инициировал проверки в сотнях призывных пунктов.

"Глава государства рвал и метал, осуждая коррупцию в органах, отвечающих за отправку призывников на фронт. Любую коррупцию в данной сфере Зеленский сразу квалифицирует как измену Родине", — уверены в Le Figaro.

Можно только президенту: Зеленский уволил чиновника за пьянство на рабочем месте

Можно только президенту: Зеленский уволил чиновника за пьянство на рабочем месте

Ранее Зеленский объявил о решении уволить всех областных военкомов, заменив их на вернувшихся из зоны боевых действий солдат. Впрочем, такая зачистка может обернуться боком для главы киевского режима, рассказывал Лайф ранее.

Илья Пушкарев
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