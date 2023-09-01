Во Франции раскрыли ярость Зеленского из-за нехватки новобранцев для ВСУ

Неэффективная работа украинских военкоматов в вопросе набора призывников для ВСУ всерьёз разозлила президента страны Владимира Зеленского. Он увидел корень проблемы в процветающей коррупции и квалифицировал взяточничество как измену Родине, сообщили журналисты французской газеты Le Figaro.

Там напомнили, что многие военнообязанные в Незалежной не хотят отправляться в окопы, а потому стараются откупиться от военкоматов и покинуть страну. Массовость подобных случаев привлекла внимание Зеленского, который инициировал проверки в сотнях призывных пунктов.

"Глава государства рвал и метал, осуждая коррупцию в органах, отвечающих за отправку призывников на фронт. Любую коррупцию в данной сфере Зеленский сразу квалифицирует как измену Родине", — уверены в Le Figaro.