Можно только президенту: Зеленский уволил чиновника за пьянство на рабочем месте

Украинский лидер Владимир Зеленский отстранил от должности главу Ивано-Франковской районной государственной администрации Александра Ярощука. Поводом для увольнения чиновника послужило появление на рабочем месте в нетрезвом виде, сказано на сайте президента страны.

В опубликованном заявлении говорится, что договор с председателем администрации был расторгнут в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины. Он запрещает приходить на работу в состоянии наркотического или токсического опьянения. Увольнение председателя райгосадминистрации согласовал и кабмин Незалежной.