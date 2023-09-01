Можно только президенту: Зеленский уволил чиновника за пьянство на рабочем месте
Зеленский уволил главу района за появление на работе в состоянии опьянения
Украинский лидер Владимир Зеленский отстранил от должности главу Ивано-Франковской районной государственной администрации Александра Ярощука. Поводом для увольнения чиновника послужило появление на рабочем месте в нетрезвом виде, сказано на сайте президента страны.
В опубликованном заявлении говорится, что договор с председателем администрации был расторгнут в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины. Он запрещает приходить на работу в состоянии наркотического или токсического опьянения. Увольнение председателя райгосадминистрации согласовал и кабмин Незалежной.
Ранее Зеленский устроил тотальную зачистку в областных военкоматах. Всех уволенных комиссаров политик пообещал заменить на вернувшихся из зоны боевых действий военнослужащих. Однако такая авантюра может плохо кончиться для украинского лидера, считают в Британии.
t.me / Zelenskiy / Official