Дальнейшая карьера Владимира Зеленского на посту президента Украины зависит от того, к чему приведёт его решение уволить всех областных начальников военкоматов. Об этом пишет журналист Мэри Джевски в колонке для британского издания The Spectator.

"Анонсируя такие радикальные меры, Зеленский очень рискует. За этим шагом будут следить как украинское общество, так и иностранные доноры, будь то текущие или потенциальные", — предупреждает Джевски.

По её оценке, от этой авантюры зависит будущее не только Зеленского, но и всей страны. Автор считает, что Украина явно испытывает дефицит солдат на передовой, при том что поток добровольцев становится всё меньше — и военкоматы прибегают к насилию при наборе бойцов. Джевски не исключила, что своим решением Зеленский всего лишь хочет угодить Западу, который хорошо осведомлён о росте коррупции на Украине.