В Британии предупредили Зеленского о риске свержения из-за тотальной "чистки" в военкоматах
Spectator: Зеленский рискует из-за решения уволить начальников военкоматов
Дальнейшая карьера Владимира Зеленского на посту президента Украины зависит от того, к чему приведёт его решение уволить всех областных начальников военкоматов. Об этом пишет журналист Мэри Джевски в колонке для британского издания The Spectator.
"Анонсируя такие радикальные меры, Зеленский очень рискует. За этим шагом будут следить как украинское общество, так и иностранные доноры, будь то текущие или потенциальные", — предупреждает Джевски.
По её оценке, от этой авантюры зависит будущее не только Зеленского, но и всей страны. Автор считает, что Украина явно испытывает дефицит солдат на передовой, при том что поток добровольцев становится всё меньше — и военкоматы прибегают к насилию при наборе бойцов. Джевски не исключила, что своим решением Зеленский всего лишь хочет угодить Западу, который хорошо осведомлён о росте коррупции на Украине.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил об увольнении всех областных начальников военкоматов. По его словам, тех, кто захочет сохранить погоны, отправят воевать, на их место назначат людей с опытом боевых действий. По данным New York Times, это вряд ли улучшит показатели мобилизации в ряды ВСУ, тем более что в военкоматах процветает коррупция.
Getty Images / John Moore