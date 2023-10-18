Байден пообещал попросить у Конгресса США беспрецедентный пакет помощи Израилю

Президент США Джо Байден пообещал запросить у Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю, чтобы в первую очередь обеспечить всем необходимым систему ПВО "Железный купол". Об этом он заявил во время визита солидарности в Тель-Авив.