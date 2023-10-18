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18 октября, 15:07

Байден пообещал попросить у Конгресса США беспрецедентный пакет помощи Израилю

Президент США Джо Байден пообещал запросить у Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю, чтобы в первую очередь обеспечить всем необходимым систему ПВО "Железный купол". Об этом он заявил во время визита солидарности в Тель-Авив.

"На этой неделе я собираюсь попросить Конгресс США предоставить беспрецедентный пакет помощи для обороны Израиля", — сказал Байден.

Израиль запретил своей армии наносить удары по Газе на время приезда Байдена

Израиль запретил своей армии наносить удары по Газе на время приезда Байдена

Напомним, президент США прибыл в Израиль сегодня, 18 октября. Визит Джо Байдена проходит на фоне вчерашнего удара по больнице в секторе Газа. По последним данным, число жертв уже превысило 400. В Палестине заявляют, что за этим преступлением стоит ЦАХАЛ, однако там свою причастность отрицают. Байден тоже считает, что удар по больнице в Газе нанёс не Израиль, а "другая команда".

Обложка ©

Getty Images / GPO / Handout / Anadolu

Александра Вишнякова
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