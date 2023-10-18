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18 октября, 11:05

Израиль запретил своей армии наносить удары по Газе на время приезда Байдена

Kan: Власти Израиля запретили военным обстреливать Газу во время визита Байдена

Израильское руководство приказало армии приостановить удары по сектору Газа на время приезда в страну президента США Джо Байдена. Об этом сообщает телерадиокомпания Kan со ссылкой на источники в силах безопасности.

Исключение сделано лишь для атак по ракетным комплексам и радикалам движения ХАМАС, если в этом будет необходимость. На такие случаи запрет не распространяется.

Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку, не упомянув взрыв в больнице Газы

Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку, не упомянув взрыв в больнице Газы

Напомним, сегодня Байден прилетел в Тель-Авив. Его визит проходит на фоне вчерашнего удара по больнице в секторе Газа. По последним данным, число жертв уже перевалило за 800, все они были гражданскими лицами. Израиль и Палестина обвинили друг друга в случившейся трагедии. При этом Байден заявил, что Вашингтон поддерживает Тель-Авив и уверен, что причиной взрыва в госпитале стали не израильские удары, а обстрелы "другой команды".

Обложка ©

Getty Images / Alexi J. Rosenfeld

Татьяна Миссуми
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