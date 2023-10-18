Израиль запретил своей армии наносить удары по Газе на время приезда Байдена
Kan: Власти Израиля запретили военным обстреливать Газу во время визита Байдена
Израильское руководство приказало армии приостановить удары по сектору Газа на время приезда в страну президента США Джо Байдена. Об этом сообщает телерадиокомпания Kan со ссылкой на источники в силах безопасности.
Исключение сделано лишь для атак по ракетным комплексам и радикалам движения ХАМАС, если в этом будет необходимость. На такие случаи запрет не распространяется.
Напомним, сегодня Байден прилетел в Тель-Авив. Его визит проходит на фоне вчерашнего удара по больнице в секторе Газа. По последним данным, число жертв уже перевалило за 800, все они были гражданскими лицами. Израиль и Палестина обвинили друг друга в случившейся трагедии. При этом Байден заявил, что Вашингтон поддерживает Тель-Авив и уверен, что причиной взрыва в госпитале стали не израильские удары, а обстрелы "другой команды".
Getty Images / Alexi J. Rosenfeld