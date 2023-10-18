Израиль запретил своей армии наносить удары по Газе на время приезда Байдена

Израильское руководство приказало армии приостановить удары по сектору Газа на время приезда в страну президента США Джо Байдена. Об этом сообщает телерадиокомпания Kan со ссылкой на источники в силах безопасности.

Исключение сделано лишь для атак по ракетным комплексам и радикалам движения ХАМАС, если в этом будет необходимость. На такие случаи запрет не распространяется.