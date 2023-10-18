Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку, не упомянув взрыв в больнице Газы

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своей речи перед личной встречей с главой Соединённых Штатов Джо Байденом, посетившим сегодня Израиль, ни словом не упомянул мощнейший взрыв в больнице Газы, ставший причиной огромного количества жертв. Ранее глава еврейского государства заявлял, что ответственность за трагедию несут террористы из ХАМАС.

В общении с главой США Нетаньяху выразил благодарность Израиля Штатам за безоговорочную поддержку, оказываемую Вашингтоном с момента, когда старый конфликт израильтян с палестинцами вновь обострился.

"Я видел вашу поддержку каждый день, масштабы сотрудничества, которое есть у нас с начала этой войны, достигли поистине беспрецедентного уровня за всю историю замечательного альянса между нашими странами. Мы видим эту поддержку в вашей безоговорочной приверженности тому, чтобы снабдить нас инструментами, которые нам нужны для самообороны", — заявил премьер Израиля.

Нетаньяху также поблагодарил главу Соединённых Штатов за чёткое послание врагам не испытывать терпение Израиля и его союзников. В завершение израильский лидер отметил решение направить в регион две американские авианосные группы, которые добавят вес заявлениям Вашингтона в поддержку Иерусалима.